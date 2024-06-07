В Кремле назвали провокационными заявления Макрона по Украине Песков: Макрон продемонстрировал абсолютную поддержку властей Украины

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку властей Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. По его словам, французский лидер декларирует готовность Парижа напрямую участвовать в военном конфликте, что в Кремле считают провокацией и нагнетанием напряженности.

Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному, — сказал он.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини ранее заявил, что Макрон является «разжигателем войны». Сальвини предложил французскому лидеру самому отправиться воевать на Украину и надеть каску, чтобы не злить итальянцев.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину. СМИ при этом обращали внимание, что Эммануэль Макрон рассчитывает сформировать коалицию из стран Европы. Ее целью он намерен сделать отправку военных на Украину, заключили журналисты.