В Кремле объяснили, почему уехавшие россияне рано или поздно вернутся Песков: уехавшие когда-нибудь вернутся в Россию с учетом стабильности экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уехавшие за границу россияне будут возвращаться по мере того, как растущий рынок РФ будет становиться все более привлекательным, передает РБК. Он добавил, что для тех, кто стал врагами страны, место «вряд ли найдется».

По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда, — сказал он.

Песков добавил, что Россия в экономическом плане живет неплохо, даже учитывая недружественную атмосферу, в которой находится.

Ранее сообщалось, что тиктокер Даня Милохин вернулся в Москву и опубликовал несколько фотографий из летнего кафе недалеко от Кремля и на Красной площади. Летом 2023 года он пожаловался на нехватку денег и заявил о желании вернуться в Россию. Тиктокер тогда признался, что живет на деньги, вырученные с продажи автомобиля Maybach.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что вернувшегося в Россию после года отсутствия Даню Милохина следует отправить исполнять воинский долг. По его словам, уехав из РФ, тиктокер, как и его коллеги по цеху, выяснили, что их «кривлянья за границей совершенно никому не интересны».