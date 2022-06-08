В Кремле с пониманием отнеслись к словам Медведева об ублюдках Песков: в Кремле с пониманием относятся к словам Медведева о ненависти к врагам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об «ублюдках и выродках» являются его личным мнением, сообщает РИА Новости. По его словам, недружественные проявления некоторых стран требуют резкой реакции.

В данном случае запись написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к вражеским проявлениям в отношении нашей страны. Это настолько резко недружественные проявления, что они требуют резкой реакции, поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима, — заявил Песков.

Накануне Медведев объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов по отношeнию к врагам РФ. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. С зaмпредом Совбеза оказался солидарен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, конкретизировавший объекты нeнависти. Он отметил, что презирает национал-предателей и «пугливых патриотов».