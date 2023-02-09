В Кремле решили не вклиниваться в спор Кадырова и Соболева Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и Соболевым

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне Виктором Соболевым о последствиях возможного конфликта с Польшей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в руководстве страны не намерены давать оценку высказанным точкам зрения.

Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки, — сказал Песков.

Ранее Соболев заявил, что опасается прямого боестолкновения с Польшей, так как это может привести к глобальному военному конфликту. Его слова вызвали критику главы Чечни Рамзана Кадырова, который сообщил, что России не стоит бояться третьей мировой войны, а необходимо продолжать защищать интересы российского народа. Также Кадыров предложил «сдаться полякам» тем, кто готовится к проигрышу на Украине.

После этого Соболев заявил, что Вооруженные силы России должны быть способны отразить агрессию любого противника, включая блок НАТО, однако сейчас следует восстанавливать армию до уровня, когда она будет способна решать любые задачи. По его словам, реформы, которые проводились в 2008 году, не подготовили армию к нынешнему конфликту.