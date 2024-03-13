В Кремле разъяснили слова Путина о налогах Песков: Госдума и кабмин проработают принципы прогрессивного налогообложения

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Владимир Путин

Основные параметры прогрессивного налогообложения, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, будут предложены Госдумой и кабмином, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин акцентировал внимание на принципе справедливости.

Президент говорил о справедливости налогообложения. Речь шла о том, что основные модальности и технологии, целесообразные для нынешнего момента, должны предложить народные избранники из Госдумы, а также кабинет [министров], проработка чего сейчас ведется, — сказал Песков.

Путин говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше налогов, пояснил представитель Кремля. А повышение налогов должно коснуться тех, кто имеет большие доходы, отметил Песков. В этом заключается основной принцип справедливости, подчеркнул он.

Ранее Путин в интервью Дмитрию Киселеву высказал мнение, что россияне нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения. По словам президента, таким образом планируется облегчить бремя в том числе для многодетных семей. Бизнес также просит от властей определиться с системой налогообложения и сделать ее стабильной, отметил глава государства.