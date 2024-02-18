В Кремле разъяснили ситуацию в Авдеевке Песков сообщил о продолжении наступательных действий ВС РФ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступление в Авдеевке, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады о ситуации на данном направлении от министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генерального штаба Валерия Герасимова.

В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 февраля группировка войск «Центр» установила полный контроль над Авдеевкой. По данным ведомства, российская армия продвинулась на глубину 8,6 км, общая площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. По информации Минобороны, ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих.

Президент США Джо Байден ранее обсудил отвод войск ВСУ из Авдеевки в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам беседы Белый дом распространил заявление, в котором говорится, что причиной украинского отступления стала нехватка боеприпасов из-за «бездействия» Конгресса США по военной помощи Киеву.