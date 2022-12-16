В Кремле разъяснили, планирует ли Путин телефонный разговор с Макроном Песков: в графике Путина нет разговора с Макроном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В планах президента Владимира Путина нет телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Президент Франции намеревался позвонить своему российскому коллеге после доработки соглашения по Запорожской АЭС.

Нет, — цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, есть ли в графике Путина разговор с Макроном.

Ранее президент Франции заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. По его словам, обсуждаются «практические детали» соглашения по защите АЭС и оно уже почти достигнуто. Макрон пояснил, что, когда соглашение будет достигнуто, он побеседовать с Путиным, чтобы финализировать его.

Кроме того, французский лидер намеревался обсудить с Путиным вопрос отказа России от атак с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что это одна из основных тем диалога с Москвой.