В планах президента Владимира Путина нет телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Президент Франции намеревался позвонить своему российскому коллеге после доработки соглашения по Запорожской АЭС.
Нет, — цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, есть ли в графике Путина разговор с Макроном.
Ранее президент Франции заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. По его словам, обсуждаются «практические детали» соглашения по защите АЭС и оно уже почти достигнуто. Макрон пояснил, что, когда соглашение будет достигнуто, он побеседовать с Путиным, чтобы финализировать его.
Кроме того, французский лидер намеревался обсудить с Путиным вопрос отказа России от атак с помощью беспилотников. Он подчеркнул, что это одна из основных тем диалога с Москвой.