В Кремле разрешили Зюганову ругать за прогулки без шапки кого угодно Песков пошутил, что Зюганов может ругать за прогулки без шапки кого угодно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов волен отчитывать за отсутствие шапки в морозную погоду кого ему вздумается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, не будет ли Зюганов снова возмущаться тому, что Владимира Путина на Чукотке подчиненные «выпустили на мороз» без головного убора.

[Будет ли их ругать] Зюганов? Он может ругать кого угодно, — заявил Зюганов.

Путин часто попадает в объективы телекамер без головного убора, даже в сильные холода. Песков объяснил это личными предпочтениями президента и его крепким здоровьем.

11 декабря Путин в Северодвинске принял участие в церемонии подъема флага ВМФ на подводных атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Это ознаменовало их включение в состав Военно-морского флота РФ. Позже пользователи соцсетей обратили внимание, что в Северодвинске президент России выступал без шапки, несмотря на крепкий мороз.

16 декабря Зюганов в ходе встречи с президентом РФ потребовал наказать тех, кто отвечал за подготовку выступления Владимира Путина в Северодвинске. Глава государства, которого перебил Зюганов, перевел замечание лидера КПРФ в шутку: «Я и на свой счет принимаю замечания... выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет, это мы умеем».