В Кремле разберутся с отсрочкой для многодетных отцов «Осторожно Media»: в Кремле будут разбираться с директивой об отсрочке для отцов трех детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кремле будут разбираться с работой директивы Генштаба ВС РФ об отсрочке для отцов трех и более детей, сообщил «Осторожно Media» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в ведомстве заявили, что указания по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов имеют рекомендательный характер.

Будем с этим разбираться. Пока ничего не могу сказать, — заявил Песков.

13 марта депутат Госдумы Нина Останина заявила, что не понимает, как указания Минобороны РФ могут быть рекомендательными, но отметила, что это объясняет «чехарду» с их трактовкой.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Он считает, что если человек не умеет держать оружие, то он может пройти службу во взводе обеспечения. Он отметил, что участники спецоперации должны понимать, что «всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи», которые следует решить самостоятельно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.