В Кремле отказались от участия в акции «Час Земли» Песков: Кремль отказался от участия в акции «Час Земли», поскольку WWF признан иноагентом

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Красная площадь в Москве после отключения подсветки в рамках экологической акции «Час Земли»

Кремль принял решение отказаться от участия в ежегодной акции «Час Земли», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое решение принято в связи с тем, что проводящий ее World Wildlife Fund (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признан иноагентом.

В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они (WWF. — NEWS.ru) стали иноагентами, — сказал Песков.

WWF (Всемирный фонд природы) — международная общественная организация, работающая в сферах сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Имеет более 5 млн сторонников, работает в более чем 100 странах, поддерживает около 1300 природоохранных проектов по всему миру. В 2004 году Всемирный фонд природы стал российской национальной организацией.

«Час Земли» — это ежегодная международная акция, проводимая с 2007 года в последнюю субботу марта. Ее целью стало побуждение населения Земли бережно относиться к природе и ее ресурсам. Участники акции на один час, обычно с 20:30 до 21:30 по местному времени, выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников. В 2021 году освещение Кремля отключили в ходе «Часа Земли».