В Кремле рассказали, примет ли Россия эвакуированных жителей Карабаха Песков не увидел необходимости в размещении жителей Карабаха в России

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что не обсуждается возможность размещения эвакуированных жителей Карабаха в России. По его словам, миротворцы уже оказали гражданам всю необходимую помощь. Жители покинули опасные районы, передает ТАСС

Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы, — заявил Песков.

Москва надеется, что в скором времени начнется период устойчивого прекращения огня. Когда это произойдет, граждане смогут вернутся в места своего постоянного проживания, добавил пресс-секретарь президента.

По данным Министерства обороны, военнослужащие миротворческого контингента России эвакуировали с территории Карабаха пять тысяч человек. Жителей вывозили с нескольких районов региона — Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского. Эвакуированные граждане были доставлены в места временного размещения, их обеспечили горячим питанием, первой помощью и местом для отдыха.

Миротворцы продолжают выполнять задачи в Карабахе, добавили в ведомстве. Они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Ханкенди.