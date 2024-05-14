В Кремле рассказали, помогут ли уголовные дела и отставки в МО РФ Украине Песков: уголовные дела и отставки в Минобороны не сыграют на руку Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

В Кремле не считают, что последние отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников оборонного ведомства могут внести дезорганизацию, сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Ведомости». По его словам, это не сыграет на руку Украине.

Нет, — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Ранее суд предъявил главе управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.

До этого СК России информировал о задержании экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.