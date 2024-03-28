В Кремле рассказали, поедет ли Путин в Белгород Песков: в планах Путина пока нет поездки в Белгород

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В планах президент Владимира Путина пока нет поездки в Белгород, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, передает РИА Новости.

Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента, — сказал Песков.

25 марта телеведущий и журналист Владимир Соловьев подверг критике жалобы жителей Белгорода и области на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Он заявил, что этим активно пользуются украинские СМИ.

После этого в группе «Соловьев Live» в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться гневные комментарии в адрес телеведущего. Пользователи призывали Соловьева извиниться, приехать в Белгород и уйти с телевидения. В связи этим администраторы группы закрыли комментарии, однако уже написанные сообщения не были удалены, под некоторыми из них видны сотни лайков.

Военный корреспондент Анастасия Кашеварова в свою очередь заявила, что Соловьеву стоит поговорить с белгородцами и узнать об их проблемах. Она добавила, что журналист «врет и выворачивает факты».

На фоне скандала первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Владимир Исаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры дополнительной поддержки для жителей Белгородской области в связи с обстрелами ВСУ. Депутат в том числе призвал дать белгородцам особый правовой статус и ввести для переселенцев выплаты.