В Кремле рассказали, почему Путин подписал указ о помиловании 52 женщин Песков: помилование 52 женщин связано с обсуждением темы амнистии на СПЧ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Заключенные женской колонии

Указ президента РФ Владимира Путина о помиловании 52 женщин связан с обсуждавшейся ранее темой амнистии, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, консультации состоялись в ходе заседания Совета по правам человека.

Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ, — сказал Песков.

8 марта российский лидер подписал указ о помиловании 52 женщин, среди которых есть осужденные, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине. В Кремле отметили, что при принятии решения Путин руководствовался принципами гуманности.

Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин обсуждался на заседании СПЧ, которое прошло 4 декабря 2023 года. Тему затронула правозащитник Ева Меркачева. Тогда Путин подчеркнул, что большие сроки за ненасильственные преступления являются «спорными».

Ранее Путин поздравил россиянок с 8 Марта и отдельно обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО и выполняют боевые задачи, а также помогают в госпиталях и волонтерских структурах. По словам главы государства, женщины являются примером стойкости и уверенности в том, что добро и правда находятся на стороне России.