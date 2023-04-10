В Кремле рассказали, почему Франция не станет посредником по Украине Песков: Франция не может стать посредником по Украине из-за вовлеченности в конфликт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Франция не может стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с вовлеченностью Парижа в конфликт на стороне Киева.

Париж вряд ли сейчас может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины, — отметил Песков.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что посредником в урегулировании ситуации на Украине может выступить любая страна. Она призвала как можно скорее положить конец боевым действиям. В качестве посредника на переговорах она предложила Китай, а также заверила, что НАТО делает все для того, чтобы ситуация вокруг России «не обострилась еще больше».

В МИД РФ заявили, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут стать посредниками в установлении мира между Россией и Украиной. Представитель ведомства отметил, что все эти страны являются непосредственными участниками конфликта и коллективно выступают против России.