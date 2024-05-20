Песков: Иран не просил у РФ помощи в расследовании крушения вертолета Раиси

Фото: West Asia News Agency/REUTERS

Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Власти Ирана пока не просили у России помощи в расследовании крушения вертолета, при котором погибли президент страны Ибрахим Раиси и его делегация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о планах российских спецслужб принять участие в расследовании, пишет ТАСС.

Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Иран не приглашал российских официальных лиц на прощание с Раиси. Он отметил, что традиции страны не предусматривают международное присутствие на похоронах.

Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине. Глава государства также пожелал всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.