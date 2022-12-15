В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречу с президентом Южной Осетии Песков: Путин пока не планирует встреч с президентом Южной Осетии

Фото: Наталья Айриян/РИА Новости

Алан Гаглоев

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. До этого сообщалось, что президент Южной Осетии планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч.

Нет, [такой встречи в графике президента] пока нет, - сказал Песков.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Дипломат пояснил, что на Западе рассчитывают таким образом открыть «второй фронт» против России.

До этого Гаглоев, вступивший в должность 24 мая, приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о проведении референдума по поводу вхождения Южной Осетии в состав России. Он постановил провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

В России спокойно отреагировали на решение властей Южной Осетии. Представитель МИД России Мария Захарова посчитала здравым решение Гаглоева. Она также заявила о готовности Москвы обсуждать дальнейшие пути интеграции, добавив, что Россия с большим уважением относится к стремлению югоосетинского народа строить свою судьбу вместе с Россией.