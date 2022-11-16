В Кремле рассказали, планирует ли Путин поздравлять Байдена с юбилеем Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем 20 ноября

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского коллегу Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, передает ТАСС. По его словам, Путин также не получал от американского лидера поздравления с 70-летием 7 октября.

Нет, если я не ошибаюсь, таких планов (поздравлять Байдена с юбилеем — NEWS.ru) нет, — сказал представитель Кремля.

В ноябре Джо Байдену исполнится 80 лет, он стал самым пожилым главой государства за всю историю. К концу нынешнего президентского срока ему будет 82 года, а к окончанию гипотетического второго президентства — 86 лет. В своих выступлениях он часто делает оговорки и допускает ошибки.

7 октября по телефону Путина поздравили первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза. В тот же день состоялся неофициальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Что касается подарков, то из Таджикистана главе страны прислали арбузы, дыни и другие фрукты, которые были выложены красивыми узорами и горами около места проведения встречи глав государств. Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил Путин трактор, чтобы «вместе сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».