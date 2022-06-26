В Кремле рассказали, отчитается ли Шойгу Путину по итогам проверки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о положении дел в ходе спецоперации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после личной инспекции главы Минобороны российских войск на Украине.

Министр обороны докладывает президенту ежедневно, — сказал Песков.

26 июня Шойгу лично проинспектировал участвующие в спецоперации на Украине российские войска. Во время проверки он выслушал доклады командующих по текущей обстановке и продвижению ВС РФ на основных направлениях, а также вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся на поле боя.

Отмечается, что особое внимание Шойгу уделил вопросам всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех бытовых условий для российских солдат.