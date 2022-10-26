В Кремле рассказали, от чего зависит обмен Грайнер Песков о Грайнер: контакты об обмене могут осуществляться только в условиях информационной тишины

Фото: АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев касательно судебного вердикта по приговору американской баскетболистке Бриттни Грайнер, пишет ТАСС. Он добавил, что контакты о возможном обмене спортсменки с властями США могут осуществляться лишь в условиях «полной информационной тишины».

Решения суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Мособлсуд не изменил основную часть приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков на девять лет колонии. Приговор Химкинского городского суда в отношении спортсменки был изменен только касательно зачета срока нахождения в следственном изоляторе.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.