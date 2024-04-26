В Кремле рассказали, обсуждал ли Путин деприватизацию на встрече с бизнесом Песков: тема деприватизации не обсуждалась на закрытой встрече Путина с бизнесом

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Президент России Владимир Путин

Тема деприватизации не поднималась на закрытой встрече президента России Владимира Путина с бизнесом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на мероприятии обсуждались вопросы налогов и обеспечение атмосферы предсказуемости.

Там затрагивались вопросы, связанные с развитием бизнеса, с процессом переноса бизнеса и переоформлением бизнеса, редомициляции, тема налогов обсуждалась <...>. Были конкретные обсуждения по конкретным вопросам, — сказал Песков.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Путин провел закрытую встречу с представителями российского бизнеса. По его словам, участники затронули ряд важных тем, включая деприватизацию.

Шохин отметил, что российский лидер четко дал понять, что в случаях ошибок приватизации, связанных с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества. Глава РСПП подчеркнул, что это стало большим шагом в понимании ситуации и очень важно для правоприменительной практики.

Кроме того, президент России отмечал, что правительство готовит запуск модернизированного механизма регуляторной гильотины. На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства рассказал, что предстоит еще один масштабный этап «расчистки нормативной базы».