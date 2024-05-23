В Кремле рассказали, обсуждал ли король Бахрейна с Путиным ход СВО Песков: Аль Халифа не передавал Путину предложений по урегулированию на Украине

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа не передавал президенту РФ Владимиру Путину предложений по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в ходе встречи Путина и Аль Халифы отмечалось сходство взглядов на международные дела.

Нет, об этом не заходила [речь], хотя мировоззренчески отмечалось сходство взглядов на международные дела, — сказал представитель Кремля.

Переговоры Путина и Аль Халифы начались днем 23 мая в Кремле. Беседа стартовала в узком составе и продолжилась при участии членов делегаций в формате завтрака. Король Бахрейна, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за приглашение и радушный прием. Он отметил, что посещение Москвы и встреча с Путиным сделали этот день одним из самых счастливых в жизни.

Ранее Аль Халифа на встрече с замглавы МИД России Михаилом Богдановым попросил дипломата передать Путину благодарность за его послание в адрес участников саммита Лиги арабских государств в Манаме. Он также отметил постоянный настрой российского лидера на улучшение связей с арабским миром.

20 марта стало известно, что президент РФ провел переговоры с королем Бахрейна. Беседа состоялась по инициативе монарха арабской страны. Он поздравил Путина с переизбранием и пожелал новых успехов.