В Кремле рассказали, обсуждается ли идея Костина о новой приватизации Песков: в Кремле не обсуждается идея новой приватизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль не рассматривает идею перезапустить процесс приватизации в России, которую ранее предложил глава ВТБ Андрей Костин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Председатель ВТБ накануне призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов и привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

В Кремле это не обсуждается, — сказал он.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов ранее объяснил инициативу Костина тем, что приватизация призвана привлечь инвесторов в условиях тяжелой экономической ситуации.

Экономист добавил, что приватизация в той или иной степени идет каждый год. Он объяснил, что если речь идет о секторах с большим госприсутствием, то продажа государственных активов на фоне низкого рынка минимизирует прибыль государства и имеет смысл только с точки зрения повышения эффективности управления.

Экономист Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru, напротив, раскритиковал эту идею. По его мнению, российской экономике совершенно не нужна приватизация, потому что она не своевременная и не решит никаких вопросов. Вместе с тем, он заявил, что сейчас не ясно, что можно приватизировать, потому что малые и средние компании и так находятся в частном секторе.