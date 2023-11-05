В Кремле рассказали об усталости США и Европы от Украины Песков: на Западе нарастает усталость от украинской темы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В США и Европе нарастает усталость от Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. По его словам, страны Запада не смогут бесконечно помогать Киеву, поскольку у них множество собственных проблем.

И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от того груза, который они взвалили на свои плечи, — сказал Песков.

Он пояснил, что имеет в виду «финансовое кормление» Киева и снабжение украинской армии оружием и боеприпасами. Песков отметил, что все это в какой-то момент станет непосильным грузом даже для такой мощной в экономическом плане державы, как США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США исчерпали дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине. По ее словам, в связи с этим Вашингтон сокращает пакеты военной поддержки Киева. При этом она призвала конгресс быстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных $60 млрд.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в свою очередь рассказал, что у Украины имеется «план Б» на тот случай, если Запад прекратит поддерживать Киев. В то же время он выразил уверенность, что поддержка продолжится.