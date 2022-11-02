В Кремле рассказали об условии возобновления зерновой сделки Песков заявил, что РФ ждёт разблокировки экспорта удобрений и обеспечения безопасности движения в Черном море

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но на данный момент участие России по-прежнему приостановлено, передаёт ТАСС. Он добавил, что продолжаются контакты с Турцией и что разблокировка экспорта удобрений и обеспечение безопасности движения в Черном море — основное условие РФ для возобновления зерновой сделки.

В данном случае контакты продолжаются. Вы знаете, что и президент [России Владимир Путин] с [турецким коллегой Реджепом Тайипом] Эрдоганом вчера разговаривал, был очень продолжительный, детальный разговор. Но пока по-прежнему Россия приостановила свое участие, — сообщил Песков.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, ООН не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота, что вызвало удивление в Москве. Небензя добавил, что Россия не обязана выполнять соглашения, которые были заключены без нее, после того как Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море.

Сегодня утром министр обороны России Сергей Шойгу получил информацию о позиции Киева по зерновому соглашению от турецкого коллеги Хулуси Акара. Глава Минобороны Турции отметил, что Анкара надеется на нормализацию ситуации с выходом судов из украинских портов. По мнению Акара, неспособность прийти к соглашению по зерновому вопросу в долгосрочной перспективе может привести к «глобальной нестабильности».