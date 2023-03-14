В Кремле рассказали об уровне отношений с США Песков: российско-американские отношения находятся в низшей точке

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Общение Москвы с Вашингтоном поддерживается на уровне технических контактов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российско-американские отношения находятся в низшей точке, передает ТАСС.

Вы знаете, что в целом на высшем уровне никаких контактов с Вашингтоном сейчас нет. Остаются больше технические каналы для общения. Как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке, — сказал он.

Кроме того, в Кремле не исключили участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Однако окончательное решение пока не принято.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев ранее заявил, что Москва предупредила США о разрыве дипломатических отношений, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения между странами. Дипломат добавил, что именно Вашингтон виновен в попытке изолировать Россию. По его словам, Москва не собирается терпеть «злонамеренных провокаций».