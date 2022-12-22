В Кремле рассказали об ответе России на введение Западом потолка цен на газ Песков: Кремль продумывает ответ на введение Западом потолка цен на газ из России

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Кремль анализирует ситуацию с поставками российского газа в страны Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ответ на введение Западом потолка цен на голубое топливо из РФ может быть озвучен в ближайшее время, передает РИА Новости.

По газу ситуация анализируется, — подчеркнул Песков.

В середине декабря представитель Кремля сообщил, что указ главы государства об ответных мерах на решение Запада по потолку цен на российскую нефть будет скоро опубликован. По словам Пескова, согласовываются последние детали.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.