В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» по активам в Крыму Песков: Россия проработает варианты защиты своих прав по иску «Нафтогаза» на $5 млрд

Фото: shutterstock.com

Россия будет прорабатывать все юридические аспекты для защиты своих прав по иску «Нафтогаза Украины» о взыскании $5 млрд за активы в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля при этом указал, что пока не знает все нюансы исковых требований Киева, передает ТАСС.

Не помню точно, там ответчик Российская Федерация, или «Газпром»? Я нюансы не знаю, не могу ответить точно. Но в любом случае, будут прорабатываться все юридические аспекты этого решения, будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав, — сказал Песков.

Ранее «Нафтогаз» и еще пять его структур подали ходатайство в окружной суд Колумбии в США о подтверждении решения суда в Гааге, обязавшего Россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество компании в Крыму. В «Нафтогазе» заявили, что намерены использовать «все доступные механизмы» для взыскания средств и «имеют право» на принудительное исполнение решения суда в тех странах, где есть активы РФ.

В апреле Арбитражный трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за крымские активы. Тогда Песков заявлял, что Москва проанализирует это решение суда.