В Кремле рассказали об отношениях с Британией после выборов нового премьера Песков: ждать улучшения отношений с Великобританией после выборов премьера не приходится

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Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нельзя исключать и дальнейшего ухудшения отношений двух стран.

В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя, — сказал представитель Кремля.

Он также не стал отвечать на вопрос, направит ли президент России Владимир Путин поздравительную телеграмму новому британскому премьеру. По мнению Пескова, перед этим следует понять, кто именно станет новым премьер-министром.

Ранее агентство маркетинговых исследований и анализа Opinium провело опрос, согласно которому более 60% британских консерваторов готовы отдать свои голоса за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьера страны. За Трасс готовы проголосовать 61% представителей Консервативной партии. При этом первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала возможную победу Трасс в премьерской гонке катастрофой для Соединенного Королевства. По ее словам, страна переживает непростые времена, а намерение Трасс следовать заявлениям, сделанным во время предвыборной кампании, способны лишь усугубить ситуацию.