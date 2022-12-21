В Кремле рассказали об очень сложной ситуации в ДНР Песков: Минобороны пытается выправить очень сложную ситуацию в ДНР

На территории Донецкой Народной Республики сохраняется очень сложная обстановка, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, для выправления ситуации Министерство обороны России делает все возможное, передает ТАСС.

Минобороны принимает все возможные меры по выправлению очень сложной ситуации в ДНР, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин ранее провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В рамках встречи стороны обсудили ситуацию с обеспечением жителей региона жильем, водой, теплом, а также здравоохранением. По словам Пушилина, несмотря на проведенную работу по восстановлению водоснабжения, проблема решена лишь частично. Врио главы ДНР добавил, что теплоснабжение в регионе невозможно наладить полноценно из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.