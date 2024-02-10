В Кремле рассказали об атаках хакеров на сайт президента Песков сообщил, что на сайт Кремля ежесуточно идут десятки хакерских атак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак, но российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил. что не может сказать, пытались ли хакеры помешать публикации интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

На сайт Кремля ежесуточно осуществляются десятки атак. Ежесуточно в течение года. И сильные DDoS-атаки бывают, и атаки с целью получить контроль над сайтом, — рассказал Песков.

Как сообщалось ранее, ФСБ возбудила уголовное дело против студента из Томска, которого подозревают в организации серии хакерских атак. Предполагается, что он мог атаковать интернет-порталы мэрии Томска, а также Томского политехнического университета. По версии следствия, задержанный действовал в интересах и по указанию украинских спецслужб.

Также сообщалось, что житель Бердска стал фигурантом уголовного дела после попытки взлома сайта правительства России. По версии следствия, 21-летний подозреваемый использовал вредоносную программу, чтобы изучить уязвимости правительственного портала. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 200 тысяч рублей.