В Кремле рассказали о возможном ответе на удары по территории России Песков: Путин знает, каким будет возможный ответ на удары по России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают глава государства Владимир Путин и военные. По словам представителя Кремля, они принимают соответствующие контрмеры, передает «Известия».

Это знают наши военные. Это знают верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся, — сказал Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом генсек подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к лаве Госдепа Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.

Как написала газета The New York Times, в администрации США после этого развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары Вооруженных сил Украины по российским территориям. Соответствующие призывы исходят от Госдепартамента США после поездки Блинкена в Киев, уточнило издание.