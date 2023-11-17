В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Аббаса Песков: встреча Путина и Аббаса может состояться в этом году

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева)

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса может состояться в этом году, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, переговоры остаются в повестке дня российского лидера, однако точная дата пока не назначена.

Пока нет никаких точных дат, встреча остается на повестке дня, но точной даты пока нет. Сейчас трудно сказать, теоретически возможно, — сказал он.

До этого Песков заявил, что встреча двух лидеров откладывается. Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что визит Аббаса в Россию был запланирован на 15 ноября, но был отложен по просьбе руководства арабской страны. Он отметил, что перенос поездки связан с тяжелой обстановкой в регионе.

Аббас во время телефонной беседы с Путиным в середине октября выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Главы государств обговорили усилия, приложенные для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Путин, в свою очередь, выразил соболезнования жертвам палестинского народа, подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.