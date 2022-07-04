В Кремле рассказали о возможной реакции на блокаду Калиниграда Песков заявил, что сценарии на случай продолжения блокады транзита в Калининград прорабатываются

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В Кремле ждут урегулирования ситуации с транзитом грузов в Калининград, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Он добавил, что прорабатываются и сценарии на случай продолжения блокады.

Мы ждем урегулирования этой ситуации. Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего сценария, в случае худшего развития событий, — заявил Песков.

О прекращении с 18 июня транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он пояснил, что соответствующее уведомление было им получено от компании «Литовские железные дороги».

Ранее стало известно, что 1 июля немецкие власти потребовали от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининград. Перевозки «из России в Россию» допустимы, считают в Берлине. По мнению обозревателей, этот спор Германии с Литвой говорит о глубоких конфликтах внутри ЕС по поводу того, как правильно вести себя с Москвой.