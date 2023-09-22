В Кремле рассказали о том, как готовился визит лидера КНДР в Россию Песков: визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был сопряжен с большой работой и вовлечением большого количества людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Он добавил, что это обычная работа, а не повод для наград.

Это обычная работа, это не повод для каких-то наград. Там работал очень большой коллектив и министерства иностранных дел, и наша пресс-служба, и региональные коллеги тоже, — сказал Песков.

Он отметил, что российская пресса, как всегда, качественно выполнила свою работу по освещению данного визита. Песков добавил, что региональные руководители внесли очень весомый вклад, поэтому, как и любой государственный визит, визит Ким Чен Ына был, конечно, сопряжен с большой работой, с вовлечением большого количества людей, журналистам.

Россия оказалась первым государством, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, когда границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда продолжил следование в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын 16 сентября приехал в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31, а 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет.