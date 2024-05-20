Россия продолжает создавать санитарную зону для защиты приграничных регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Пресс-секретарь напомнил о заявлениях президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай.
Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам, — сказал Песков.
Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что украинские военные совершили попытку атаки на объекты РФ, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была полностью нейтрализована. О пострадавших информации не было.
Также режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность, подчеркнул он.