В Кремле рассказали о создании санитарной зоны для безопасности регионов В России продолжается создание санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Россия продолжает создавать санитарную зону для защиты приграничных регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Пресс-секретарь напомнил о заявлениях президента Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай.

Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелам, — сказал Песков.

Ранее российское оборонное ведомство предупреждало, что украинские военные совершили попытку атаки на объекты РФ, находящиеся на территории Республики Крым, в ночь на 18 мая. Противник задействовал один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Благодаря работе дежурных средств противовоздушной обороны угроза была полностью нейтрализована. О пострадавших информации не было.

Также режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность, подчеркнул он.