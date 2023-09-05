В Кремле рассказали о реализации инициативы по поставкам зерна в Африку Песков: Россия реализует идею по поставке миллиона тонн зерна странам Африки

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Сейчас на практике реализуется инициатива по поставке 1 миллиона тонн зерна пяти беднейшим государствам Африки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что идея была озвучена Владимиром Путиным на саммите "Россия-Африка«в, передает РИА Новости.

Вместе с тем сейчас уже на практике реализуется вот та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите «Россия-Африка», по поставке пяти беднейшим государствам Африки. Это тоже наше российское бесплатное зерно, — заявил Песков.

Ранее Путин отметил, что Россию намеренно обвиняют в сложностях на мировых рынках и чинят ей препятствия в поставках зерна и удобрений. Он добавил, что в 2022 году экспорт зерна из РФ в Африку составил 11,5 млн тонн, а в первые полгода 2023-го — почти 10 млн. Глава государства подчеркнул, что такие показатели были достигнуты, несмотря на все санкции, которые затрудняют экспорт российского продовольствия и усложняют логистику.

Ранее МИД РФ указывал, что предложенная Путиным идея отправить в Турцию 1 млн тонн зерна для переработки и дальнейшей отправки нуждающимся странам является идеальной альтернативой ранее существовавшей зерновой сделке.