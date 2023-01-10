В Кремле рассказали о реакции Путина на госпитализацию Михалкова Песков заявил, что Путина регулярно информируют о состоянии здоровья Михалкова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Никиты Михалкова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства переживает за артиста, передает ТАСС.

Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему здоровья. Как и мы все, — сообщил Песков.

Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления 5 января. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию.

9 января сообщалось, что 77-летний режиссер остается в реанимации.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует.