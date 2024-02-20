В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ Песков: Россия будет развивать диалог с ОАЭ во всех областях

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Дмитрий Песков

Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что из-за угрозы вторичных санкций крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с клиентами из России. По словам представителя Кремля, которые передает ТАСС, все проблемные вопросы обсуждаются в рамках механизмов двусторонней кооперации.

У нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют, — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией, а также стали закрывать компаниям и физлицам счета. Трудности возникли после того, как банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки.

При этом экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что банковские ограничения для россиян в ОАЭ можно обойти. По его мнению, корпоративному сектору преодолеть эти трудности не так сложно, достаточно использовать цепочку банков, расположенных в других странах. А вот физическим лицам и туристам, на его взгляд, придется тяжелее, поскольку возникнут сложности с оплатой банковской картой.