В Кремле рассказали о работе по урегулированию в Сирии Песков сообщил, что работа по урегулированию в Сирии идет и будет продолжаться

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва продолжит усилия по сирийскому урегулированию, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, «российская сторона продолжает свою последовательную линию» по сирийскому урегулированию.

Разумеется, не стоит предаваться каким-то завышенным ожиданиям, но работа продолжается и будет продолжаться, — сообщил Песков.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков ответил на призыв США не возвращать Сирию в Лигу арабских государств (ЛАГ). Он отметил, что Вашингтон проиграл схватку за ближневосточную страну, и теперь его заявления не могут изменить новую реальность.

Политик добавил, что в ЛАГ, по сути, признали необратимость сдвигов в Сирии под руководством президента Башара Асада, а также тот факт, что он восстановил контроль над основной частью территории страны.

Членство Сирии в организации было заморожено в 2011 году, когда в стране начался вооруженный конфликт. 7 мая руководства МИД ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию.