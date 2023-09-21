В Кремле рассказали о работе над модернизацией системы подготовки кадров Песков: Россия ведет серьезную работу по модернизации системы подготовки кадров

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В России идет серьезная работа по модернизации системы подготовки кадров, определенные результаты уже достигнуты, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо направлять молодых людей в отрасли, которые позволят зарабатывать, а страна сможет получать трудовые ресурсы в перспективных отраслях.

Это одна из самых актуальных тем сейчас в эпоху той трансформации, технологической трансформации — конечно, налаживание, перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда, в сочетании с уровнем безработицы. Сейчас он рекордно низкий, но он не должен привести к тому, что у нас начинается нехватка в IT-отраслях, — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Результаты исследования компании «Поток» ранее показали, что число вакансий для IT-специалистов в 2023 году значительно выросло. По сравнению с годом ранее прирост соответствующих объявлений составил 30–40%.

Ранее были названы самые популярные вакансии весны и начала лета в России. Ими стали библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму. Соответствующее исследование было проведено среди жителей более 30 крупных городов.