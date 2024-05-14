В Кремле рассказали о программе визита Путина в Китай Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудят ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС. Он добавил, что основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждаться во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы.

Будет рассматриваться проблематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс — один путь», ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в АТР в целом, — сообщил Ушаков.

Он добавил, что неформальная встреча лидеров РФ и КНР пройдет в формате «1+4» с каждой стороны, она будет полностью закрытой. Со стороны России в ней будут принимать участие новый министр обороны РФ Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу.

До этого Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Си Цзиньпин направил российскому лидеру соответствующее послание.

Ранее Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией. По информации газеты, в ходе переговоров в Париже европейские политики попытались надавить на Пекин по теме конфликта на Украине. Однако китайская сторона не предприняла каких-либо действий в отношении России.