В Кремле сообщили о переговорах «Газпрома» и Siemens по «Северному потоку» Песков: «Газпром» и Siemens ведут переговоры по «Северному потоку»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Компании «Газпром» и Siemens продолжают контактировать и вести переговоры касательно работы «Северного потока», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, немецкая компания несет обязательства по техобслуживанию турбин для газопровода, однако в связи с санкциями ничего не может предпринять, передает РИА Новости.

Газпром находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин. В то же время Siemens сейчас обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями, — объяснил Песков.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок, так как на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Была замечена утечка масла с примесью герметизирующего состава. Позже в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не может возобновить работу.

3 сентября в «Газпроме» заявили, что специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом. Позже компания Siemens Energy сообщила, что не получала заявку от «Газпрома» на техобслуживание турбин, а также не была задействована в технических работах.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» связано исключительно с санкционной политикой стран Евросоюза. Он напомнил, что одна из турбин для газопровода по-прежнему находится в Германии и для ее эксплуатации ремонт должен соответствовать контракту.