В Кремле рассказали о послании Зеленского, переданном Путину

Фото: kremlin.ru

Джоко Видодо, Владимир Путин

Представителя Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о послании российскому лидеру Владимиру Путину от украинского коллеги Владимира Зеленского. Он пояснил, что послание, доставленное в ходе визита в Москву президентом Индонезии Джоко Видодо, не было оформлено в письменном виде, передаёт ТАСС.

Речь не идёт о каком-то письменном послании, - заявил пресс-секретарь президента.

О содержании послания представитель Кремля умолчал, подчеркнув, что информация о форме – единственно, что он может сообщить.

Видодо прибыл в Москву накануне. До российской столицы он посещал с визитом Киев. Индонезийский лидер рассказал о передаче послания Путину от Зеленского и выразил готовность помочь в налаживании общения между президентами. Он пояснил, что вопросы мира всегда являются приоритетными для внешней политики Индонезии.