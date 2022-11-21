В Кремле рассказали о преодолении импортозависимости в животноводстве Песков: работа по преодолению импортозависимости в животноводстве дает свои плоды

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Импортозависимость России в сфере животноводства была большой, но работа по ее преодолению дает свои плоды, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, до конца дня глава государства Владимир Путин запустит центр по воспроизводству индейки в Тюменской области и заслушает доклад главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о ситуации в животноводстве и птицеводстве, которая имеет непосредственное отношение к продовольственной безопасности РФ.

Здесь была достаточно большая импортозависимость, идет работа для преодоления этой зависимости, что очень важно, [эта работа] как раз приносит свои первые плоды, — пояснил Песков.

Ранее производители и импортеры кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц предупредили о риске подорожания мясной продукции из-за доначислений НДС за 2016–2021 годы. Если этот подход налоговой станет массовым, это может привести к банкротству небольших игроков. Крупные же компании из-за доначислений будут вынуждены поднять стоимость своей продукции, что приведет к росту цен на продукцию птицеводства и животноводства.

До этого профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина сообщила, что в 2023 году цены на мясо могут значительно повыситься. В первую очередь это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы.