В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину Песков: послание Путина Си Цзиньпину касалось стратегического партнерства РФ и Китая

Фото: Xin Hua/XinHua/Global Look PRess

Послание президента России Владимира Путина главе КНР Си Цзиньпину касалось вопросов стратегического партнерства стран и международной обстановки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. 21 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал сообщение от Путина в ходе своего визита в Пекине. Представитель Кремля отметил, что при необходимости, власти Китая могут предоставить свой ответ на послание. Он подчеркнул, что обмен сообщениями между Путиным и Си Цзиньпином проходит регулярно.

Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки. Также оно касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства, — сказал Песков.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине, политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от президента России Владимира Путина. Сам Медведев назвал прошедшие переговоры весьма полезными.

Политолог Сергей Марков предположил, что президент России в послании Си Цзиньпину мог поставить Китаю ультиматум, потребовав, чтобы тот выбрал сторону в конфликте на Украине. Также, по его мнению, российский президент мог попросить Пекин о поставках оружия или технологий в обход санкций.