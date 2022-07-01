В Кремле рассказали о подготовке референдумов по присоединению ДНР и ЛНР РБК: в Кремле не намерены проводить референдумы сразу на всех украинских территориях

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В Кремле не ставят задачу одновременного проведения референдумов на всех территориях Украины, которые находятся под контролем Москвы. Первыми планируется организовать референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

По данным источников, точные сроки проведения референдумов в ЛНР и ДНР будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения зоны безопасности. Предполагается провести референдумы в ЛНР и ДНР одновременно, поскольку обе «республики воспринимаются [в России] как одно целое», соответствующая предварительная подготовка, включая нормативную базу, уже ведется. В военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областей также заявили о начале подготовки к соответствующим референдумам.

Собеседник, знакомый с ходом подготовки референдумов, говорит, что за вхождение в состав России в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях могут проголосовать от 50 до 80% жителей, однако их следует убедить, что их жизнь станет лучше, чем в составе Украины, а русские войска не оставят этих областей впоследствии. По его словам, людей следует сначала успокоить и заинтересовать референдумами, прежде чем проводить их. Кроме того, на остальных территориях пока не до конца сформированы лояльные Москве органы власти и избирательные комиссии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении ДНР к России пройдет после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что СВО закончится к концу 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик будут сами решать, хотят ли они присоединиться к России или нет.