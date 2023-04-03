В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы 9 мая Песков заявил, что для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая принимаются усиленные меры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обеспечения безопасности на параде в честь Дня Победы 9 мая принимаются усиленные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, изменений в праздновании не предвидится.

Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности [на параде]. Каких-либо изменений в планах проведения парада нет, — заявил он.

7 мая на Красной площади состоится генеральная репетиция парада ко Дню Победы. Кремль уже открыл регистрацию для участия в праздничном событии на главной площади страны 9 мая.

Аккредитация завершится 12 апреля в 12:00 по московскому времени. Аккредитационные бейджи будут актуальны как на репетиции парада, так и во время его проведения 9 мая. Оформление заявки не означает автоматической аккредитации. Изданию могут отказать в аккредитации без объяснения причины.

В 2022 году во время репетиции парада в Москве перекрывали ряд улиц и изменяли режим работы нескольких станций метрополитена в связи с обилием военной техники на улицах. Воздушная часть парада при этом была отменена.