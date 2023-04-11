В Кремле рассказали о перспективах второй волны мобилизации в России Песков заявил, что никакой второй волны мобилизации в России нет

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Позиция Кремля относительно вопроса частичной мобилизации в России остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, второй волны на данный момент нет.

Нет никакой второй волны, — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас ведется работа над законопроектом о новом способе рассылки повесток.

На сайте Госдумы появился документ, согласно которому со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину будет запрещено покидать границы Российской Федерации. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, в рамках которых может появиться возможность рассылки электронных повесток, при этом рассылка бумажных повесток также сохранится.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронная повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Депутат уточнил, что призывник будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель последующей призывной кампании, а не текущей, если не увидел уведомления. При этом на весенний призыв закон о повестках через портал госуслуг распространяться не будет.