В Кремле рассказали о новации прямой линии с Путиным Песков: сотрудники ОНФ будут собирать вопросы для прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

В этом году в работе прямой линии с президентом Владимиром Путиным будет участвовать Общероссийский народный фронт (ОНФ), что станет новацией проекта, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сотрудники ОНФ на протяжении ряда лет занимаются обработкой вопросов россиян после прямой линии.

Новация этого года: к проекту подключился Общероссийский народный фронт. Сотрудники ОНФ будут собирать вопросы, — сказал Песков.

Он добавил, что, как и в предыдущие годы, сотрудники ОНФ продолжат в течение года обрабатывать вопросы россиян после завершения программы. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что без внимания не останется ни одно обращение граждан.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия с главой государства и ежегодная большая пресс-конференция состоятся в один день — 14 декабря. По данным Telegram-каналов, сбор вопросов для прямой линии начнется на текущей неделе. На российском ТВ начнут показывать проморолики, в которых будут указаны номера телефонов для отправки СМС и ММС и другие способы передать вопрос российскому лидеру.